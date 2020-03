Inter, D’Ambrosio e Candreva: conferma e rinnovo. Biraghi e Asamoah…

Nella rosa degli esterni dell’Inter della prossima stagione ci saranno sicuramente Candreva e D’Ambrosio. I due giocatori dovrebbero rinnovare il loro contratto che scade nel 2021. Biraghi va invece verso l’addio. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il suo riscatto vale 12 mln. Troppi, al momento attuale, per un laterale che non ha mai completamente convinto anche quando da ottobre a gennaio è diventato per necessità titolare inamovibile. Dalla Fiorentina rientrerà Dalbert, ma il brasiliano non rientra nei piani oggi come nella scorsa estate”.

C’è poi anche la questione Asamoah. Il giocatore ha avuto una stagione travagliata dagli infortuni. “L’Inter fatica a farci affidamento”, scrive la Gazzetta. Il suo contratto scade nel 2021 ma l’addio potrebbe arrivare già a fine stagione.

(Fonte: GdS)