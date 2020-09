CdS – Inter, si avvicina l’arrivo di Darmian. E Ranocchia potrebbe non partire più: il motivo

La cessione di Andrea Ranocchia al Genoa sembrava cosa fatta ma, nelle ultime ore, l’Inter ha messo in stand-by la trattativa. Come riporta il Corriere dello Sport, “la verità è che il reparto arretrato è stato oggetto di riflessioni nelle ultime ore” e ora “gli ultimi segnali, comunque, lasciano intendere che Ranocchia, alla fine, resterà per continuare a fare il vice-De Vrij, visto che Bastoni, contro la Fiorentina, in quella posizione, non ha dato le risposte sperate”. Intanto è in arrivo Darmian, atteso a Milano tra giovedì e venerdì per andare a rinforzare il reparto difensi