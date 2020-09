GdS – Addio Skriniar? Due i nomi. Ranocchia via dopo Benevento. Inter, c’è il prossimo acquisto

Sono ore di mercato molto attive per l’Inter, soprattutto in difesa. Perché è da quel reparto che potrebbe partire il pezzo pregiato di questa sessione: Milan Skriniar. Come vi abbiamo riportato in questi giorni, infatti, il difensore slovacco è nel mirino del Tottenham, che però non si è ancora avvicinato alle richieste dei nerazzurri. Che, in caso di partenza dell’ex Sampdoria, avrebbero individuato in Smalling (con Maksimovic come alternativa) il sostituto ideale.

In partenza potrebbe esserci anche Ranocchia, che libererebbe il posto in rosa all’arrivo di Matteo Darmian, il prossimo acquisto dell’Inter. Scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport:

“L’Inter tiene il fiato sospeso per Skriniar, pensa a Smalling ma la Roma confida che la volontà di Chris faccia la differenza (…). Maksimovic è in scadenza, piace anche ai nerazzurri oltre che a qualche club straniero (…). Il Genoa aspetta Ranocchia che verrà probabilmente liberato dopo il recupero di Benevento, l’Inter è pronta ad accogliere Darmian“.

(Fonte: gazzetta.it)