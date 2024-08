Le voci di mercato non si fermano mai, e nelle ultime settimane un nome è stato al centro di numerose speculazioni: Davide Frattesi. Il talentuoso centrocampista dell’Inter potrebbe essere coinvolto in uno scambio di mercato con Federico...

Le voci di mercato non si fermano mai, e nelle ultime settimane un nome è stato al centro di numerose speculazioni: Davide Frattesi. Il talentuoso centrocampista dell'Inter potrebbe essere coinvolto in uno scambio di mercato con Federico Chiesa della Juventus, secondo alcune indiscrezioni. Tuttavia, questa possibilità sembra essere ostacolata da diversi fattori, tra cui il valore strategico che Frattesi rappresenta per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e l'interesse dell'Inter di acquisire l'esterno bianconero a parametro zero nel prossimo anno.