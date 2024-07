"Un anno fa di questi tempi Barella era finito nel mirino del Manchester City, il Bayern ha bussato alla porta di Calhanoglu e la Juventus (ma non solo) si è informata sulla situazione Frattesi, ricevendo in cambio un no secco. L’Inter non vende. Non vende più, ma aggiunge. Tanta abbondanza è parente stretta di tanta ambizione. C’è un solo rischio: gestire le facce scontente degli esclusi. Ma val la pena correrlo, se l’obiettivo è la vittoria", sottolinea la Gazzetta dello Sport.