De Paul-Inter in estate? Biasin risponde così sulla pista di mercato

Fabrizio Biasin ha parlato così della possibilità di vedere in estate Rodrigo De Paul con la maglia dell’Inter

Sul suo profilo Twitter, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così della possibilità di vedere in estate Rodrigo De Paul con la maglia dell’Inter: “Rispetto all’eventualissima e improbabile possibilità di riportare De Paul in Italia anche solo in prestito, penso che non ci si debba lasciar fregare dal suo brillante passato a Udine e, al contrario, sia necessaria una profonda e doverosa riflessione…