De Paul-Inter, era tutto fatto prima dell’Atletico: perché è saltato il colpo

È andata così! Il fantasista argentino ex Udinese è stato a un passo dai nerazzurri nelle scorse finestre di mercato

L’Inter ora si gode i due argentini Joaquin Correa e Lautaro Martinez, ma in passato ha sfiorato anche Rodrigo De Paul, connazionale dei due nerazzurri. Il club di Viale della Liberazione in passato ha sfiorato il colpo dall’Udinese. Non nell’ultima finestra di mercato, ma nel 2019. Era tutto fatto - a gennaio 2019 - per l’estate successiva per circa 25 milioni bonus compresi. Lo aveva richiesto esplicitamente Luciano Spalletti, poi però arrivò Antonio Conte in panchina per la stagione successiva e stoppò il colpo, per chiudere l’affare Romelu Lukaku. Ora De Paul se lo gode il CholoSimeone all’Atletico Madrid, ma in passato è stato davvero a un passo dall’Inter.