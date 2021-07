Super De Paul, l’Inter e il colpo sfumato: la verità sul dietrofront improvviso

Coppa America da urlo per il trequartista argentino, pronto a dire addio all'Udinese per vestire la maglia dell'Atletico Madrid

Rodrigo De Paul da urlo con la maglia della nazionale argentina, che nella notte ha vinto la finale di Coppa America contro il Brasile. Non ha segnato (di Di Maria il gol decisivo), ma ha offerto una prestazione a tutto campo da assoluto protagonista. L’Atletico Madrid si gode il colpo di mercato (per 35 milioni), l’Inter invece rimpiange il mancato approdo in nerazzurro dell’argentino. Non di recente, ma nel 2019, quando era a un passo dal trasferirsi a Milano.