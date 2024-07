"Il nome più in voga in questi giorni è quello di Stefan De Vrij. L’olandese con il contratto in scadenza tra un anno è finito nel mirino di alcuni club arabi e in particolare dell’Al-Ittihad dove potrebbe allenare Pioli. Lo stato dell’arte fotografa una situazione interlocutoria, perché Stefan piace agli arabi ma un’offerta al tavolo dell’Inter non è ancora arrivata. Il che non significa che non arriverà: il mercato è solo all’inizio e i ricchi contratti della Saudi League potrebbero sedurre De Vrij, che da un paio di stagioni è scivolato indietro nelle gerarchie di Inzaghi e che per questo potrebbe prendere in considerazione un’eventuale proposta dall’Arabia. Sul tema si è espresso lo stesso De Vrij dopo il gol alla Turchia: «All’Inter sono felicissimo, mi vedo nerazzurro». Ma le cose, durante il mercato, sono sempre in divenire", commenta La Gazzetta dello Sport.