GdS – Inter, idea Kim se parte de Vrij. Ecco il piano di Ausilio

La stagione con il Bayern non ha rispettato le attese e il club tedesco ha ufficializzato l'arrivo di Hiroki Ito dallo Stoccarda per 30 milioni e Kim potrebbe finire sul mercato. L'Inter ci aveva già pensato nel 2022 ma poi rimase Skriniar e Kim è sbarcato al Napoli dove ovviamente quell'anno ha vinto lo scudetto. Nell'Inter potrebbe rilanciarsi e il club potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti col Bayern Monaco. "L’unica via possibile per vestire di nerazzurro Kim è quella di un prestito, magari oneroso come quello imbastito con il Chelsea per il ritorno di Lukaku nel 2022. E a servire un assist prezioso per Kim potrebbe essere lo stesso De Vrij. Cedendolo per una cifra tra i 10 e i 15 milioni, l’Inter avrebbe liquidità per finanziare l’operazione con il club tedesco", conclude La Gazzetta dello Sport.