De Vrij-Inter, GdS svela: “Rispetto ai dialoghi avuti con Skriniar…”

L’ Inter aspetta una risposta da Stefan de Vrij sul rinnovo di contratto. Il club, come accaduto con Skriniar, ha presentato la sua proposta al centrale olandese, che ora è chiamato a decidere. Ecco quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport.

“L’agente dell’olandese Pastorello, che lunedì e martedì scorsi era a Milano per la chiusura del mercato e che venerdì ha pubblicato la foto di un incontro con lo stesso De Vrij, ha manifestato alla Rai la volontà di rispettare i tempi richiesti dalla società (fine febbraio, ndr). Tra De Vrij e l'Inter il dialogo è più disteso e fluido rispetto a quanto successo con Skriniar, anche perché lo slovacco aveva una proposta milionaria da parte del Psg, mentre Stefan un'offerta di quel tipo da top club non ce l'ha. Almeno in questo momento”, si legge.