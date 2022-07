De Vrij, l’Inter non vuole rischiare un nuovo caso Perisic: ecco il piano

Il futuro di Stefan De Vrij resta in bilico. Il difensore olandese è in scadenza di contratto a giugno 2023

Il futuro di Stefan De Vrij resta in bilico. Il difensore olandese è in scadenza di contratto a giugno 2023 e la sua permanenza a Milano è tutt'altro che certa. Calciomercato.com ha fatto il punto sull'ex Lazio: "Con De Vrij l'Inter non vuole rischiare un nuovo caso come Perisic e si cerca un acquirente in Premier". Tanto che i nerazzurri hanno già individuato in Milenkovic il sostituto designato.