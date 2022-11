De Vrij, Inter valuta il rinnovo a queste cifre: maggiore chiarezza nelle prossime settimane

Considerata come una delle favorite, fin qui l'Olanda di Louis Van Gaal non ha impressionato. Come sottolinea Tuttosport , Dumfries è sembrato quello dell'Inter, a volte devastante sulla fascia, altre timido e impacciato.

"De Vrij, invece, non ha ancora messo piede in campo, a conferma di un 2022 non indimenticabile. Acerbi gli ha rubato il posto e il suo contratto rimane in scadenza a giugno: l'Inter valuta il rinnovo a cifre simili alle attuali (4 milioni) per non perderlo a zero, ma la situazione si chiarirà nelle prossime settimane".