De Vrij, rinnovo poco leggibile: “Cosa può cambiare tutto. Stefan non si opporrebbe se…”

"Senza ombra di dubbio quello dell'olandese è il fascicolo meno leggibile di tutti. In parte le prestazioni tra Mondiale e ripresa del campionato potrebbero cambiare le carte in tavola, in parte i suoi 30 anni lo spingono a chiedere un ingaggio ancora impegnativo visto il curriculum e le prospettive di qualche stagione ad alto livello davanti a sé. Saranno probabilmente fondamentali le alternative che De Vrij avrà a disposizione proprio dalla fine di dicembre in poi. Stefan non punterebbe i piedi per restare in caso di offerte dall'estero, ma allo stesso tempo l'Inter sa che un giocatore di quel tipo sul mercato costa sicuramente più di quanto il budget possa concedere".