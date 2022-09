GdS – De Vrij, il retroscena estivo e lo scenario più probabile per il futuro

Un aneddoto sulla scorsa estate e lo scenario più probabile per il futuro. Si parla di Stefan de Vrij oggi sulla Gazzetta dello Sport, ecco le novità sul giocatore dell’Inter: “Potrebbe essere la sua ultima stagione all’Inter. Avrebbe considerato la partenza già in estate, magari davanti ad un’offerta dalla Premier League. L’Inter aveva valutato la sua cessione, ma non sono arrivate proposte concrete per l’olandese. La dirigenza non vorrebbe perderlo a parametro zero, per quanto sia lo scenario al momento più probabile”, si legge.