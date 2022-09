Bivio De Vrij, la posizione dell’Inter. “Intermediari al lavoro. Non è un mistero che…”

Tra i giocatori in scadenza a giugno 2023, in casa Inter c'è anche Stefan De Vrij. Il difensore olandese non ha iniziato nel migliore dei modi

Matteo Pifferi

Tra i giocatori in scadenza a giugno 2023, in casa Inter c'è anche Stefan De Vrij. Il difensore olandese non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione e Inzaghi, nelle ultime sfide, gli ha preferito anche Acerbi. Per La Gazzetta dello Sport, il destino di de Vrij è quasi segnato.

"Del sorpasso di Acerbi abbiamo già raccontato, delle difficoltà dell’olandese ancor di più. Anche lui è in scadenza a breve e pure per lui non è stato affrontato l’argomento. Qui non sembra esserci neppure l’intenzione. Non è un mistero che già in estate De Vrij fosse finito nella lista dei sacrificabili, ma da intermediari al lavoro sul fascicolo non sono arrivate proposte concrete. Assai probabile, però, che a gennaio si torni a sondare il terreno. Poi, semmai, sarà il caso di pensare ai sostituti. C’era una volta il muro. L’Inter è pronta a cambiare faccia".