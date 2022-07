Da Bergamo: il vero prezzo di Demiral è 30/35 mln. Possibile all’Inter se…

L’Inter ha anche il nome di Merih Demiral in lista per la difesa. Da Bergamo parlano di quest’ipotesi e soprattutto della richiesta dell’Atalanta per il centrale. Ecco quanto evidenziato dal sito primabergamo.it: “In attesa di capire se ci saranno sviluppi, vanno tenuti sempre ben presenti i costi. Demiral è stato pagato dall'Atalanta 22,5 milioni di euro, i dirigenti della Dea hanno parlato di operazione per il futuro e quindi per strapparlo ai bergamaschi serve una proposta molto importante. La Dea opera sempre sul mercato per fare plusvalenze e anche questa volta, se mai ci fosse una richiesta ufficiale da parte dell'Inter, la strada sarebbe la stessa: per Demiral servono almeno 30-35 milioni di euro.