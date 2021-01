Mercato Inter, De Paul: “Conte? I grandi allenatori che ti cercano fanno piacere. Io…”

Uno dei calciatori associati all’Inter in questa sessione di mercato e non solo è Rodrigo De Paul. Prima di Natale, in un’intervista, aveva parlato del suo futuro dicendo che lascerà l’Udinese quando sarà il momento giusto.

Nelle scorse ore ha rilasciato altre dichiarazioni sulle proposte che stanno arrivando da altri club italiani. Queste le parole del giocatore: «L’interesse di Conte? I grandi allenatori che ti cercano fanno piacere, non solo Conte che conosciamo tutti. Io sono il capitano dell’Udinese, la società e i compagni per me sono una famiglia. So che mi guardano e dipendono anche da me, il mio modo di dimostrare rispetto è quello di stare con la testa qui ed essere un esempio, quello che succede non dipende da me. Sono concentrato sul campo, il mio procuratore pensa al resto. Mi prendo le mie responsabilità che riguardano il campo e mi occupo di quello».

(fonte: gazzetta.it)