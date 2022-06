I dettagli del contratto di Lukaku: coi bonus si arriva a 11mln. Chelsea tifa Inter perché…

"Ovviamente, nero su bianco, sul contratto del Lukaku-bis sono specificati tutti i traguardi da raggiungere per portare in doppia cifra il prestito oneroso. Meglio l'Inter "performa" nel 2022-2023, più i Blues incassano. In particolare, una parte dei bonus è legata alla vittoria dello scudetto - obiettivo dichiarato per ripetere il trionfo con Antonio Conte -, mentre un'altra al cammino europeo. Serve infatti completare un percorso soddisfacente in Champions League oppure vincere l'Europa League, a cui i nerazzurri possono accedere soltanto tramite un terzo posto nella fase a gironi della competizione più prestigiosa".