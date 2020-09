Di Gennaro: “Hakimi colpo dell’Inter. Funzionale al gioco di Conte e tra i migliori nel ruolo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato il mercato delle big italiane, sottolineando come l’arrivo di Hakimi all’Inter sia davvero un gran colpo delle dirigenza nerazzurra:

“Ci sono Dzeko, Suarez che sono in bilico. Osimhen è importante e l’investimento lo è altrettanto. Io ci metterei anche Hakimi che è arrivato all’Inter, che è funzionale al gioco di Conte. E’ tra i più forti nel suo ruolo. Osimhen è quello che serviva al Napoli. Ma il mercato è appena partito e ci saranno altri colpi. Certo è che in questo mercato del dopo Covid non ci saranno acquisti onerosi“.

(Fonte: TMW Radio)