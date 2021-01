PSG, Di Maria in scadenza. Rinnoverà? L’Equipe: “Prima offerta rifiutata, approccio dell’Inter”

A tenere banco, in casa Paris Saint-Germain, non sono solo le situazioni contrattuali di Neymar e Mbappé. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de L’Equipe, infatti, il club francese sta trattando con molta attenzione anche la situazione relativa al rinnovo di Angel Di Maria. Il 32enne di Rosario, infatti, ha rifiutato la prima offerta della società per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2021. Fatto che ha acceso qualche campanello d’allarme dalle parti del Parco dei Principi.

Il rapporto con l’esonerato Thomas Tuchel non era dei migliori. L’arrivo di Mauricio Pochettino potrebbe aver riportato il sereno in Di Maria, che comunque ha sempre dato la priorità alla permanenza al PSG, dove vorrebbe concludere la carriera. Questo nonostante gli approcci, riferisce L’Equipe, di Inter, Juventus e Tottenham, che avevano fiutato il grande colpo a parametro zero.

Il club francese conta di risolvere la questione nei prossimi giorni e rinnovare il contratto a uno dei pilastri del ciclo parigino.

(Fonte: L’Equipe via sports.fr)