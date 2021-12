Di Marzio: “Bremer giocatore pronto: ci sono Inter e Milan, la richiesta…”

Così l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro del difensore centrale del Torino Gleison Bremer

Nelle scorse settimane, il nome di Gleison Bremer è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato. Più per la prossima stagione che per gennaio, visto che il Torino vuole trattenerlo nella prossima finestra invernale. Così l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del suo futuro: “È un giocatore pronto, ma oggi il Torino può chiedere almeno 15 milioni e non facilita l'operazione con soluzioni fantasiose. Il Milan può mettere sul piano giocatori giovani anche se non credo che sacrificheranno Pobega. Su Bremer poi ci sono altri club per giugno, anche l’Inter”, le sue dichiarazioni a Radio Rossonera.