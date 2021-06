Di Marzio: “C’è un solo vero motivo per cui Conte ha detto no al Tottenham”

L'esperto di calciomercato di Sky Sport ha svelato un interessante retroscena sull'ex allenatore dell'Inter

A Football Daily, l’esperto di calciomercato italiano e internazionale Gianluca Di Marzio ha svelato un interessante retroscena sull’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte: “Paratici lavora 24 ore al giorno, non dorme mai. È una macchina. Ha cominciato tardi al Tottenham. Ha provato a prendere Conte perché lo conosceva e lo considerava la sua opzione numero uno. Conte ha rifiutato non perché non fosse convinto del progetto del Tottenham ma perché non se l’è sentita di rimettersi subito in gioco dopo la sua esperienza all’Inter. Dopo di che Paratici ci ha provato per Fonseca e Gattuso e ci sono stati dei problemi. Ora che hanno trovato la soluzione con Nuno Espirito Santo”, le sue parole.