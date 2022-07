Di Marzio: “Dybala-Inter, è stand-by: ora il giocatore valuta questa possibilità”

Al podcast di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative calde di casa Inter: “Rebus Dybala, ne ha parlato anche Marotta: l’Inter ha il parco attaccanti al completo e ha messo in stand-by il giocatore. Ora Paulo inizia a valutare possibilità all’estero come il Manchester United ad esempio”, le dichiarazioni del giornalista. Per il momento, l'argentino resta senza una squadra per la prossima stagione dopo la scadenza con la Juve.