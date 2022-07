Di Marzio: “Inter-Torino, lunedì match point Bremer: cifre e formula sul tavolo”

Nel podcast per Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così della trattativa tra Inter e Torino per Gleison Bremer

Nel podcast sul sito di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così della trattativa tra Inter e Torino per Gleison Bremer: “Lunedì dopo pranzo, verso le 14, è fissato il match point tra Inter e Torino per Bremer. I nerazzurri hanno in mano il pallino dell’operazione: 35 milioni più bonus e Casadei, con formula da stabilire (l’Inter vuole la ricompra). L’Inter vuole chiudere già lunedì per evitare inserimenti da parte della Juve in caso di cessione di de Ligt”, le sue parole.