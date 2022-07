Di Marzio – Inter-Bremer, domani si capirà se la Juventus può inserirsi

E' di questi minuti la notizia di un'improvvisa accelerazione sul fronte De Ligt-Bayern Monaco. Questo dà sicuramente alla Juventus più margine per intervenire in entrata in difesa e per farlo abbastanza rapidamente. Per questo motivo, i tifosi bianconeri (ma anche quelli dell'Inter) si chiedono se la Vecchia Signora potrà inserirsi in qualche modo tra Inter e Torino che domani hanno in programma un incontro per definire il trasferimento di Bremer in nerazzurro.