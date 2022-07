Di Marzio: “Inter, fretta per Bremer. Se Skriniar non andasse al PSG…”

Prima la cessione di Milan Skriniar, poi Gleison Bremer. L’Inter è al lavoro sul mercato in uscita prima di concentrarsi di nuovo sulle operazioni in entrata, col brasiliano sempre in cima alla lista dei dirigenti. Al sito tedesco wettfreunde.net, l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato così di Bremer.

“Credo che Bremer resterà in Italia. Ha un accordo con l’Inter da settimane. Ora è il momento di trovare un accordo col Torino. Se l’Inter non ce la dovesse fare, c’è la Juventus nel momento in cui de Ligt verrà ceduto. Poi c’è anche il Milan, ma il Milan vuole spendere quei soldi per un numero 10 e non per un difensore. Credo sarà Inter oppure Juventus. Oppure il PSG se non dovessero prendere Skriniar. Bremer può essere una soluzione per loro. Ma credo che nei prossimi giorni andrà all’Inter perché l’Inter vuole chiudere in fretta. Una volta che trovi l’accordo col giocatore, è solo una questione di tempo. Inter e Torino hanno un ottimo rapporto e credo che sarà solo una questione di tempo”.