Di Marzio: “L’Inter ha bloccato Acerbi: c’è l’accordo e ora è in pugno”

Il summit odierno con Federico Pastorello per Francesco Acerbi , ma non solo. In casa Inter si valutano anche altre opzioni per l’ultimo tassello da regalare a Simone Inzaghi: il vice de Vrij per completare la difesa. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione che arrivano da Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

"Credi in una notizia?", la domanda posta da Alessandro Bonan. Ecco la risposta di Gianluca Di Marzio: "Credo in Acerbi all'Inter. Credo l'Inter lo abbia bloccato oggi, ha raggiunto un accordo col giocatore. Farà un tentativo in extremis per Chalobah, ma credo lui voglia la sicurezza di giocare titolare, altrimenti penso preferisca rimanere a Londra. L'Inter oggi ha in pugno Acerbi, deve aspettare qualche giorno per chiudere con la Lazio. Per Akanji al momento servirebbe un investimento economico importante invece".