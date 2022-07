Di Marzio: “Inter, ora i difensori. Già oggi il PSG può rilanciare per Skriniar”

Nel podcast sul sito di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha anticipato quanto può succedere oggi: “L’Inter deve capire quale sarà il mercato dei difensori ora. Da capire se già oggi il PSG aumenterà la sua offerta per Skriniar, per il momento ferma a 60 milioni di euro”. In entrata la priorità resta il nome di Gleison Bremer del Torino, con il nome di Manuel Akanji più indietro in lista.