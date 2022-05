Di Marzio: “Inter non vuole sacrificare Lautaro. Pensiamo possa cedere…”

L'esperto di mercato ha parlato così delle strategie dell'Inter dopo il summit odierno tra Inzaghi e la dirigenza

In studio a Sky Sport, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così delle strategie dell'Inter dopo il summit odierno tra Inzaghi e la dirigenza: "Oggi c'è stato un incontro importante tra Simone Inzaghi e l'Inter. Intanto personalmente per il contratto di Simone fino al 2024 con opzione fino al 2025, poi di mercato e strategie.

Pogba (in foto, ndr) non è un obiettivo dell'Inter, ma della Juventus. L'Inter dovrà chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni, l'Inter non vuole il sacrificato sia Lautaro. Pensiamo - oltre a Sanchez e Vidal - possa essere un difensore, vediamo se Skriniar o Bastoni su cui c'è il Tottenham, dipenderà dalle offerte. Poi l'inter farà mercato: Bremer, Asllani, questa situazione di Dybala non approfondita. Piace ed è in lista, ma non ci sono stati passi al momento. Comunque l'Inter resterà competitiva, Inzaghi ha avuto questa garanzia".