Di Marzio: “Lukaku-Inter, weekend chiave: attesa questa mossa decisiva”

Nel podcast al sito di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato così sulla trattativa per riportare Romelu Lukaku all'Inter: "Questo weekend è importante per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Ci sarà il secondo round i nerazzurri aspettano la chiamata del Chelsea e sarà decisiva questa mossa. Il club chiederà una cifra esatta per il prestito oneroso di Lukaku dopo la prima offerta di 5 milioni e l’Inter spera sia un importo realizzabile per riportarlo in nerazzurro. C’è grande attesa", le sue parole.