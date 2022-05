Di Marzio: “Raspadori, la Juve ci ha provato e c’è anche l’Inter: ecco il prezzo”

Per Di Marzio c'è anche Giacomo Raspadori tra gli osservati speciali di casa Inter. Ecco situazione e prezzo

C’è anche Giacomo Raspadori tra gli osservati speciali di casa Inter. Lo svela Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport: “La Juventus ha provato a prenderlo già la scorsa estate dopo l’addio di CR7, ma alla fine – visti anche i tempi ristretti – ha virato su Kean. Il talento classe 2000 continua a piacere sempre ai bianconeri (che però potrebbero decidere di investire per un esterno offensivo e al momento non hanno intensificato i discorsi per lui), così come a Napoli e Inter. Carnevali, AD del Sassuolo, ha fissato il prezzo: base d’asta 30 milioni”, le sue parole per William Hill News.