Di Marzio: “Futuro Belotti? Non ha firmato con nessuno. Spiraglio per…”

A Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Andrea Belotti, in scadenza al 30 giugno 2022 col Torino e accostato anche all'Inter in estate: “Che cosa vuole Belotti e chi vuole? Belotti ha avuto un’offerta solo dal Toronto, come vi abbiamo raccontato. Non ha ancora firmato con nessuno. Lasciamo uno spiraglio al Torino, il Gallo vorrà ancora capire se possono arrivare offerte importanti per lui, altrimenti potrebbe anche ripensarci sul Toro”.