Di Marzio: “Zaniolo pronto a partire: si attende accordo Roma-Galatasaray, le cifre”

La clausola rescissoria proposta sul contratto di Zaniolo proposta dal Galatasaray è di 35 milioni e si sta cercando di abbassarla. Mentre l'offerta al giocatore è sui circa 3 milioni a stagione. Ormai Zaniolo non ne fa più una questione di soldi quanto di poter giocare. Ma serve l'accordo tra i club adesso per arrivare alla chiusura. Il giocatore in giornata ha aperto a un suo eventuale arrivo in Galatasaray. La linea della Roma rimane solo e sempre per la cessione a titolo definitivo. Il mercato in Turchia chiuderà mercoledì 8 febbraio”, si legge.