Alla fine, potrebbe essere davvero il fatidico Mister X il prossimo acquisto dell'Inter da regalare a Simone Inzaghi per la difesa nerazzurra. Come noto, il club è alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato.

Detto volgarmente, Marotta, Ausilio e Baccin sono alla ricerca di un 'vice Bastoni', ovvero di un profilo di piede mancino che possa agire sul centro-sinistra della difesa interista e che possa rappresentare in rosa una valida alternativa al nazionale azzurro. Fin qui, si sono fatti tanti nomi: da Cabal (poi finito alla Juventus) a Renan, da Hermoso all'ultimo in ordine temporale, ovvero Perkovic. Ma, alla fine, la carta che i dirigenti nerazzurri pescheranno dal mazzo potrebbe non essere fra queste.