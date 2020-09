TMW – Difesa, l’Inter si muove anche in entrata: “Marotta vuole chiudere un colpo per il 2021”

L’Inter non ha ancora alzato bandiera bianca per Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, nelle scorse ore, nell’ambito dell’operazione conclusa per il trasferimento di Dimarco in prestito con diritto di riscatto all’Hellas Verona, Marotta e Ausilio avrebbero ripreso i discorsi per il giovane difensore italo-albanese.

Le richieste del club scaligero (intorno ai 30 milioni di euro) sono al momento considerate eccessive dai dirigenti nerazzurri. Che, riguardo al difensore, hanno le idee piuttosto chiare: acquistare ora Kumbulla, per poi lasciarlo un’altra stagione al Verona per maturare con più calma e meno pressioni. L’Hellas, tra l’altro, avrebbe ricevuto anche un’offerta del Lipsia. Offerta nemmeno presa in considerazione, visto che inferiore ai 20 milioni di euro. Ma l’Inter c’è ancora su Kumbulla.

(Fonte: TMW)