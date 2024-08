L'Inter continua a scandagliare il mercato per trovare un difensore da regalare a Simone Inzaghi prima della fine del mercato

"Il nome di Nathan Zézé non è nuovo dalle parti della sede nerazzurra; già nella metà di luglio era finito sotto i riflettori, perché all'Inter piace per i motivi spesso descritti: mancino di piede, alto 1.90 metri, classe 2005, quindi perfettamente in linea con la linea Oaktree sugli acquisti di calciatori giovani, futuribili e dal buon potenziale".