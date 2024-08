Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez proseguiranno il loro lavoro a Milano e non si aggregheranno alla squadra per la trasferta di Londra. Il centrocampista turco ieri si è allenato a parte in via precauzionale per smaltire i carichi di lavoro e per precauzione non verrà rischiato. Il Toro ha iniziato la preparazione solo 4 giorni fa e a una settimana dall'inizio del campionato, è meglio mettere più benzina possibile nelle gambe.