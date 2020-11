Difesa Inter, per giugno spunta un nome inedito. CorSport: “Piace anche più di Izzo”

Il Coronavirus ha pesato e inciso enormemente sui bilanci dei club e in special modo di quelli italiani. L’Inter, che ha chiuso il proprio con un disavanzo di poco più di 100 mln, è pronta comunque ad agire sul mercato, valutando opportunità interessanti e osservando quelle occasioni di mercato che, se colte, andrebbero a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Domani i nerazzurri sfideranno il Torino e, secondo il Corriere dello Sport, c’è un profilo che sarà seguito con molta attenzione da Marotta e Ausilio.

“Una di queste (opportunità, ndr) se la troveranno di fronte domani ovvero il brasiliano Bremer che in viale della Liberazione piace più dell’altro granata Izzo, proposto senza successo più volte in passato. L’ex Atletico Mineiro può giocare sia a tre che a quattro e la sua polivalenza è un elemento del quale tenere conto. Il Torino però non intende regalarlo, ma l’Inter qualche contropartita ce l’ha. La prossima estate chissà…”.