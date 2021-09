CM – L’Inter aveva altre idee su Dimarco: “Sembrava una soluzione temporanea”

L'estate del jolly mancino ex Verona, che oggi ha segnato su punizione nella sfida di Genova tra Samp e Inter

Tra le note positive del pareggio dell'Inter sul campo della Sampdoria oggi c'è sicuramente Federico Dimarco. Per il gol realizzato e per la prestazione offerta dall'ex Verona, come sottolineato anche da Calciomercato.com: "Le prime idee erano quelle di una cessione. Il Verona aveva un diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro, un diritto che gli scaligeri hanno deciso di non esercitare (chiedevano uno sconto a 4 milioni di euro), anche perché nel frattempo Juric ha scelto di trasferirsi a Torino. Così Dimarco è rientrato alla base, il suo sembrava un “parcheggio” temporaneo perché l’Inter non l’ha mai ritenuto incedibile e l’avrebbe lasciato partire a fronte di un’offerta da dieci milioni di euro. Qualche sondaggio era arrivato proprio da Torino, ma non si è andati mai oltre", si legge.