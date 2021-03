Dimarco-Verona, diritto di riscatto e non solo: cifre e dettagli dell’accordo con l’Inter

Federico Dimarco è uno dei grandi protagonisti dell'ottima stagione del Verona. L'Inter monitora l'evoluzione del giocatore

Federico Dimarco è uno dei grandi protagonisti dell'ottima stagione del Verona. Arrivato in estate in prestito dall'Inter, i nerazzurri osservano con attenzione l'evoluzione del giocatore. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società veneta ha un diritto di riscatto per 6,5 milioni di euro e deve riconoscere ai nerazzurri la metà dell’incasso per un’eventuale rivendita.