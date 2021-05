Dimarco torna all’Inter: “Ecco il 2×1 che ha convinto tutto il club”

Un altro motivo che ha spinto l'Inter a puntare sul ritorno di Federico Dimarco è stato la duttilità del giovane laterale

"Tra l’altro, Dimarco - altro motivo che ha convinto Ausilio ad anticipare la concorrenza - in stagione si è ottimamente districato pure come terzo nella difesa a tre a sinistra e, in prospettiva, potrebbe essere un buon vice per Alessandro Bastoni. Un rinforzo utile pure per le liste, considerato che nel curriculum ha gli anni nel vivaio necessari per essere schierato come prodotto del settore giovanile. Una manna per la Champions che verrà".