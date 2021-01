Di Marzio: “Mercato Inter, due le ultime altro non c’è, aspettiamo. È dai tempi di Kanté…”

Gianluca Di Marzio, su Twitter, ha risposto a chi gli ha chiesto del mercato dell’Inter. Ed ha spiegato che non ci sono al momento nuove sui nerazzurri: “Esposito Venezia e Dalbert Valladolid, sono le ultime. Altro al momento non c’è che io sappia, aspettiamo. È da quando veniva accostato Messi (o Kante) che dicevo mercato senza risorse, ma venivo insultato”, ha sottolineato ribadendo le difficoltà del club a chiudere, almeno per il momento, delle trattative o ad iniziarle per eventuali cessioni.