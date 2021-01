Di Marzio: “Dzeko-Sanchez, due motivi per i quali è saltato lo scambio. La Roma…”

Gianluca Di Marzio, a Skysport, è tornato sul mancato scambio tra Inter e Roma che aveva come protagonisti Dzeko e Sanchez. Il giornalista ha spiegato così la vicenda in sintesi: «Ne hanno parlato e un po’ per motivi economici, perché la Roma avrebbe dovuto colmare la differenza di ingaggio lordo, un po’ perché evidentemente ci hanno ripensato e hanno fatto una valutazione più approfondita, dopo l’incontro tra Pinto e Ausilio, il dirigente giallorosso ha detto all’Inter che non era più intenzionato a fare l’affare. Perché soprattutto non avrebbero voluto pagare i soldi di differenza che sarebbero dovuti andare a Dzeko. Poi non ci sono stati più contatti e ora il difficile viene quando si dovrà ricucire tra l’attaccante e Fonseca».

(Fonte: Skysport)