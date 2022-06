Sky – I dirigenti dell’Inter in Toscana per Asllani: cifre e formule esatte

Nessun incontro a Milano ma i dirigenti nerazzurri hanno raggiunto l'Empoli per portare avanti la trattativa per il centrocampista

Oggi sono stati grossi passi in avanti per l'arrivo di Asllani a Milano. Empoli e Inter si sono incontrati in Toscana per evitare di farsi vedere a Milano negli alberghi di solito utilizzati per le operazioni di calciomercato. Definito un prestito di 4 mln, un riscatto obbligatorio di 10 e un bonus di 2 mln. E c'è poi il prestito di Satriano. Questi i contorni dell'affare con il club toscano che è interessato poi anche a Sebastiano Esposito.