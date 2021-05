Sky – Inter, Zhang chiede sforzo alla squadra: a Conte verrà fatto discorso individuale

Come vi abbiamo scritto, in queste ore Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha tenuto un discorso alla squadra, che non ha riguardato Conte

Marco Macca

Come vi abbiamo scritto, in queste ore Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha tenuto un breve discorso di 15-20 minuti alla squadra ad Appiano Gentile, in cui il numero uno ha voluto ribadire il momento difficile che attraversa il calcio mondiale, chiedendo poi la rinuncia a due mensilità. Starà poi a ogni giocatore comunicare la sua risposta al club.

Colloquio individuale

Secondo quanto riporta Sky Sport, invece, il discorso non ha riguardato Antonio Conte. Con lui, sottolinea l'emittente, verrà portato avanti un colloquio che sì, avrà le stesse fondamenta e lo stesso senso di quello rivolto ai giocatori, ma di carattere individuale.

(Fonte: Sky Sport)