CM – Djuricic in scadenza col Sassuolo: anche l’Inter osserva, c’è concorrenza

I dirigenti nerazzurri monitorano con attenzione la situazione di Djuricic, in scadenza di contratto col Sassuolo

Un nome nuovo per il mercato dell'Inter. È quello di Filip Djuricic, autore di 2 gol e un assist nelle prime otto giornate di campionato con la maglia del Sassuolo. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022 - come riportato da Calciomercato.com - ha diversi estimatori tra Italia ed estero: Inter, Milan e Napoli in Serie A, ma anche lo Shakhtar Donetsk dell’ex allenatore De Zerbi oltre a diversi club di Premier League tra cui Southampton e West Ham.