Don Balon – Lautaro grave errore di Bartomeu, l’attaccante non andrà al Barça. L’Inter…

Tempo scaduto. La clausola di Lautaro Martinez da oggi in poi non varrà più e chi vuole l’attaccante argentino dovrà trattare direttamente con l’Inter. Secondo quanto riporta Don Balon, al Barça hanno capito che il Toro non arriverà: “È ovvio che l’Inter non ha intenzione di vendere l’attaccante e soprattutto a un prezzo più basso della clausola. Bartomeu ha commesso un grave errore perché raramente ci sono opportunità come questa, per ottenere un crack di classe mondiale a un prezzo così conveniente. Ora, l’unica cosa che possono fare è provare a trattare con l’Inter, ma sembra una missione impossibile. L’idea è che alla fine Lautaro non arriverà“, spiega il portale spagnolo.

“Certo, ci sono molte alternative sul mercato, un esempio è il giocatore della Real Sociedad Mikel Oyarzabal, seguito a lungo dal Barcellona e pronto a fare il grande salto”.

(Don Balon)