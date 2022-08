Inter, Dumfries via? Nuovo scenario: “Non solo arrivo in fascia, idea doppio colpo. Due nomi”

L'Inter prova a fare muro e a trattenere Denzel Dumfries a Milano, consapevole però che, di fronte a un'offerta da circa 50 milioni di euro, sarà quasi impossibile dire di no. Ecco perché, come scrive la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vagliano eventuali ipotesi in caso di partenza dell'olandese. Il nuovo scenario sta pian piano prendendo piede:

"L’Inter fa muro ma non può non ascoltare quello che potrebbe arrivare dall’Inghilterra. La cessione di Dumfries per una cifra vicina ai 50 milioni di euro sarebbe manna dal cielo per il bilancio della società nerazzurra. A quel punto sarebbe più ipotizzabile l’arrivo di Nikola Milenkovic. Il difensore più un sostituto, l’idea potrebbe essere questa. Ma chi prenderebbe il posto di Dumfries? Udogie piace ma è mancino, quindi andrebbe a convivere con Gosens sulla sinistra con Darmian e Bellanova a destra. Il giocatore dell’Udinese è da tempo seguito dal club nerazzurro, dal canto suo l’Udinese potrebbe essere un cliente scomodo, a maggior ragione se l’Inter dovesse incassare una cifra importante per l’olandese. In tutto ciò non va dimenticato l’obiettivo +60 milioni sul mercato da raggiungere entro il giugno 2023".