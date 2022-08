Inter, rosa da completare: “C’è una pista concreta di mercato che nessuno vuole confessare”

Si è aperto il mese di agosto, quello dell'inizio ufficiale della stagione, e l'Inter è ancora alla ricerca dell'ultimo tassello per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ovvero il sostituto di Andrea Ranocchia. Secondo quanto riporta il Giornale, l'ipotesi più concreta resta Acerbi, anche se nessuno vuole confessarlo. Scrive il quotidiano:

"Il tempo stringe e vendendo ora sarebbe poi indispensabile correre per chiudere una rosa già adesso sotto organico: Ranocchia non è ancora stato sostituito, Milenkovic resta un’ipotesi lontana, soprattutto perché cara. Più facile pensare ad Acerbi, anche se nessuno sembra volerlo

confessare, o più ancora al prestito di un qualche esubero in giro per l’Europa. Di certo, dopo la partenza sprint di giugno, la frenata di luglio sarà accettata dai tifosi solo se non ci saranno cessioni di rilievo".